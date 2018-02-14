Украинец Мандзий делал сани для выступления на Олимпиаде-2018 в своем гараже

Украинский саночник Андрей Мандзий рассказал о том, что не получает достаточного финансирования от местной федерации для выступлений. По словам спортсмена, сани он делает самостоятельно в собственном гараже.

"Здравствуйте, это не миф, сани делаю дома в гараже, на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья – 1200 евро, кронштейны – 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро – 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет", – написал Мандзий в Фэйсбуке.

Отметим, во время заезда одиночек в Пхенчхане Мандзий выпал из саней, но все же смог финишировать. В итоге он занял 40-е место.

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