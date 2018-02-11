Татьяна Иванова: "Сенсация - не поражение Лоха, а победа вчерашнего юниора Гляйршера"

Серебряный призер Игр-2014 в Сочи Татьяна Иванова, которая не получила от МОК приглашения на Олимпийские игры-2018, отметила, что на выступлении россиянина Романа Репилова сказалось волнение. Иванова также добавила, что победа австрийца Давида Гляйршера – настоящая сенсанция.

– Роман – совсем молодой спортсмен, и, наверное, волнение сказалось, – цитируют "РИА Новости" Иванову. – Хотя и Давид Гляйршер, одержавший победу, тоже молодой парень, но оказался в итоге стабильнее. Думаю, Роме мешало то, что все ждали от него результата, и он не смог справится с этим давлением. Хотя я могу только предполагать, конечно.

Сенсация не то, что Лох проиграл, а то, что выиграл Гляйршер – вчерашний юниор, который пришел и стабильно проехал все четыре заезда. Видимо, эта трасса ему подходит, и стимул был какой-то у него. По-моему, он даже ни разу до этого не был призером этапов Кубка мира.

Батурина? Катя – одна. Я ей сказала уже: "Давай там за нас всех езжай!".

Напомним, что сегодня, 11 февраля Репилов занял восьмое место в состязаниях одиночек на Олимпиаде-2018. Золото завоевал Гляйршер, серебро - американец Крис Маздзер, тройку призеров замкнул немец Йоханнес Людвиг. Еще один представитель Германии Феликс Лох расположился на пятой строчке.

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