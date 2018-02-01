Татьяна Иванова: "Надеюсь, скоро получу приглашение от МОК на Олимпиаду-2018"

Россиянка Татьяна Иванова заявила, что справедливость оказалась на стороне российских спортсменов. Саночница также выразила надежду, что получит приглашение от МОК и выступит на Олимпийских играх-2018.

"Справедливость есть! Она на нашей стороне! О снятии с меня пожизненной дисквалификации я узнала в столице зимних Игр (2014 года) – в Сочи, что особенно приятно! Сделан главный шаг – олимпийский запрет снят, и результаты Сочи восстановлены, но впереди еще один... Надеюсь, что совсем скоро я получу приглашение от МОК и выступлю на своей третьей Олимпиаде!", - написала на своей странице в "Вконтакте" Иванова.

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.