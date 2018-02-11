Степан Федоров: "Холод в Пхенчхане? Да я же из Сибири!"

Российский саночник Степан Федоров выразил мнение, что мог войти в десятку в состязаниях одиночников на Олимпиаде-2018. Россиянин занял 13-е место, золото выиграл Давид Гляйршер из Австрии.

- Я сегодня рад тому, что хорошо проехал два заезда, - цитирует "Р-Спорт" Федорова. - Вчера мне это не удалось, а если бы получилось, то сегодня и итоговый результат был бы получше. Я мог стать восьмым или девятым. Но раз стал 13-м, так тому и быть, я не огорчен. Я рад, это же Олимпийские игры, надо наслаждаться и своим участием, и атмосферой.

Сильный холод? Да я же из Сибири, а там в этом году минус 50 было. И минус 15 здесь - это вообще ни о чем. Мне без разницы, при какой погоде ездить, я настраиваюсь на любую - это же Олимпийские игры.

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