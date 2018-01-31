Смотрите, как саночник Павличенко заклеил слово "Россия"

Сегодня саночник Семен Павличенко отправился в Пхенчхан для подготовки к Олимпиаде-2018.
На одной из сумок 26-летнего россиянина наклеена надпись - "Статус "Олимпийский спортсмен из России" не меняет национальной принадлежности!"
Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
С помощью белого пластыря, на котором появился такой текст, атлет заклеил слово RUSSIA (Россия).
Напомним, что по решению исполкома МОК об отстранении ОКР российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
Семен Павличенко: "Надпись про национальную принадлежность на рюкзаке - моя позиция" //
Олимпийцы заклеивают надпись "Россия". Но обходят запреты
Россия круче всех!
- Я в домике!
10:07
Одержимый
Бред..
10:01
Гугенот
Кукиш в кармане.
08:40
КБ Спартак
Конькобежка Граф - МУЖИК!!!!!!
00:10
coxo
детский сад- ясельная группа по уровню развития ручками прикрыл лицо-я спрятался
21:57 31 января
SP2
Бессмыслица какая-то ... очередная...написано же - атлет из России. И что он заклеил? Слово Россия словом Россия?
21:48 31 января
mayornataly
Какой позор... В своей стране заклеивать её название, как трусливый шакал...
21:38 31 января
Kdemon
О уже банят за правду....
21:30 31 января
rusfed 2.0
Молодец. Удачи на Играх
21:17 31 января
top220
Да уж, грустно всё это,господа.....
21:13 31 января
dv2205
купите ему другую сумку а так удачи ему
21:11 31 января
NE KACAP
kloun
21:09 31 января
Александр Тильзитский
Россиянам необходимо вычеркнуть- фамилию Павличенко из списка граждан России, не гражданин России Павличенко, а предатель из России Павличенко, суть то национальной принадлежности не меняется, да Семен?.Обложку на паспорте заклеить белым скотчем
21:02 31 января
Lars Berger
Золотые деньки для журналистов: какую бы глупость кто-бы не сделал - есть статья или заметка!)
20:23 31 января
kaduly
Позорище
20:14 31 января
spetrov
...По мне так не позорились бы еще больше, пытаясь таким образом "переделать" унизительно заклеенное название страны. Можно было просто сумку другую купить.
20:01 31 января
spetrov
rocky1945 +1
19:45 31 января
nailsh78
А вот красный флаг над рейхстагом много чего поменял. За 30 лет после переворота общество форматят с сумасшедшей скоростью. И в школах не учат и сами ничего понять не хотят.
19:44 31 января
rocky1945
Чем больше Вы об этом говорите - тем чаще мы об этом думаем......
19:38 31 января