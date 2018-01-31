19:30 31 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Смотрите, как саночник Павличенко заклеил слово "Россия"

Семен ПАВЛИЧЕНКО и его сумка. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Семен ПАВЛИЧЕНКО и его сумка. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Сегодня саночник Семен Павличенко отправился в Пхенчхан для подготовки к Олимпиаде-2018.

На одной из сумок 26-летнего россиянина наклеена надпись - "Статус "Олимпийский спортсмен из России" не меняет национальной принадлежности!"

Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Надпись на сумке Семена Павличенко. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

С помощью белого пластыря, на котором появился такой текст, атлет заклеил слово RUSSIA (Россия).

Напомним, что по решению исполкома МОК об отстранении ОКР российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" с рядом ограничений по допуску и правилам поведения. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Семен Павличенко: "Надпись про национальную принадлежность на рюкзаке - моя позиция"  // 
Олимпийцы заклеивают надпись "Россия". Но обходят запреты

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Россия круче всех!

- Я в домике!

10:07

Одержимый

Бред..

10:01

Гугенот

Кукиш в кармане.

08:40

КБ Спартак

Конькобежка Граф - МУЖИК!!!!!!

00:10

coxo

детский сад- ясельная группа по уровню развития ручками прикрыл лицо-я спрятался

21:57 31 января

SP2

Бессмыслица какая-то ... очередная...написано же - атлет из России. И что он заклеил? Слово Россия словом Россия?

21:48 31 января

mayornataly

Какой позор... В своей стране заклеивать её название, как трусливый шакал...

21:38 31 января

Kdemon

О уже банят за правду....

21:30 31 января

rusfed 2.0

Молодец. Удачи на Играх

21:17 31 января

top220

Да уж, грустно всё это,господа.....

21:13 31 января

dv2205

купите ему другую сумку а так удачи ему

21:11 31 января

NE KACAP

kloun

21:09 31 января

Александр Тильзитский

Россиянам необходимо вычеркнуть- фамилию Павличенко из списка граждан России, не гражданин России Павличенко, а предатель из России Павличенко, суть то национальной принадлежности не меняется, да Семен?.Обложку на паспорте заклеить белым скотчем

21:02 31 января

Lars Berger

Золотые деньки для журналистов: какую бы глупость кто-бы не сделал - есть статья или заметка!)

20:23 31 января

kaduly

Позорище

20:14 31 января

spetrov

...По мне так не позорились бы еще больше, пытаясь таким образом "переделать" унизительно заклеенное название страны. Можно было просто сумку другую купить.

20:01 31 января

spetrov

rocky1945 +1

19:45 31 января

nailsh78

А вот красный флаг над рейхстагом много чего поменял. За 30 лет после переворота общество форматят с сумасшедшей скоростью. И в школах не учат и сами ничего понять не хотят.

19:44 31 января

rocky1945

Чем больше Вы об этом говорите - тем чаще мы об этом думаем......

19:38 31 января