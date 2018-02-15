Сергей Чудинов: "Сборная России на Олимпиаде выступила на тройку"

Тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил на тройку выступление команды на Олимпиаде в Пхенчхане.

Российские саночники не завоевали ни одной медали, кроме того, Семен Павличенко после неудачи в состязаниях одиночек рассказал о конфликте с главным тренером Альбертом Демченко.

- Команда на Олимпийских играх в целом выступила на тройку, - цитирует "Р-Спорт" Чудинова. - Было очевидно, что в Олимпийских играх мы участвуем не в самом сильном составе. И из-за отсутствия Татьяны Ивановой мы выбыли из борьбы за награды в двух видах - в соревновании женщин и в эстафете. Наша задача была завоевать в Пхенчхане медаль любого достоинства в соревновании мужчин.

И за призовое место могли побороться и Семен Павличенко, и Роман Репилов. Александр Денисьев и Владислав Антонов тоже были очень хорошо настроены поспорить за медаль, но не получилось. Возможно, это в какой-то мере связано с инвентарем. И в командной гонке все ребята проехали хорошо, без серьезных ошибок, но показать высокий результат не удалось.

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