Сергей Чудинов: "Батуриной будет сложно рассчитывать на медали на Олимпиаде"

Руководитель тренерского штаба сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что Екатерине Батуриной будет сложно претендовать на награды на Олимпиаде в Пхенчхане. Она будет единственной россиянкой в этом виде программы.

– Екатерина в свою силу готова к соревнованиям, – цитирует "Р-Спорт" Чудинова. – Сегодня первый заезд она провела неплохо. Если выступит так, как в своих лучших отрезках на тренировках в Пхенчхане, то может рассчитывать на успешный результат. Отдельные виражи у нее получаются, но надо собрать их все воедино и все четко реализовать. Судя по тренировочным заездам, она может бороться за место в десятке, рассчитывать на медаль будет сложно. Но на Олимпиаде возможно все.

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