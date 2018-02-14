Семен Павличенко: "Причины моего раннего отъезда из Кореи нет. Со мной никто не разговаривает"

Российский саночник Семен Павличенко заявил, что ему не объяснили причины раннего отъезда из Пхенчхана. Напомним, Павличенко после финиша одиночного турнира на Олимпиаде-2018 выступил против главного тренера команды Альберта Демченко.

- Причины моего раннего отъезда нет, - цитирует "Р-Спорт" Павличенко. - Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался.

Павличенко на Олимпийских играх-2018 в одноместных санях показал 14-й результат. В четверг в Пхенчхане пройдут командные соревнования.

Павличенко против Демченко. Скандал в санном спорте //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018