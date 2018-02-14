19:40 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Семен Павличенко: "Причины моего раннего отъезда из Кореи нет. Со мной никто не разговаривает"

Семен ПАВЛИЧЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Семен ПАВЛИЧЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Российский саночник Семен Павличенко заявил, что ему не объяснили причины раннего отъезда из Пхенчхана. Напомним, Павличенко после финиша одиночного турнира на Олимпиаде-2018 выступил против главного тренера команды Альберта Демченко.

- Причины моего раннего отъезда нет, - цитирует "Р-Спорт" Павличенко. - Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался.

Павличенко на Олимпийских играх-2018 в одноместных санях показал 14-й результат. В четверг в Пхенчхане пройдут командные соревнования.

Павличенко против Демченко. Скандал в санном спорте //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_luge/20180214/1132585007.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Rome22

newyorker... ОИ это праздник, которая раз в жизни бывает и надо дать насладиться этим.... кроме секунд, очков и голов в жизни есть много чего, что более важное... что тут непонятного?

22:55 14 февраля

newyorker

Rome22 Ему билет в эконом-класс купили, а не чартер организовали. Это несколько дешевле.

22:50 14 февраля

Джон....Сильвер

Прекращайте вы этот идиотский сёр внутри команды. Итак тошно от того, что происходит с российским спортом.

22:42 14 февраля

Rome22

vit316..... что, для каждого выбывшего из соревнования нужно организовывать чартер?

22:23 14 февраля

Rome22

про климат в рядах олимпийских атлетов из Р. надо судить не по бодрым реляциям Губерниева или чиновников, а по таким вот "мелким" фактам....гадюшник!

22:22 14 февраля

vit316

А что же Вам, Семён, делать на Олимпиаде, коль соревнования для Вас закончились?

21:31 14 февраля

EVIL915

Ну вот, еще один будущий "кореец" или "словак" нарисовывается... Мало спортсменов проср...ли??? На те

21:17 14 февраля

kpoxa

Будешь молчать - будешь на санях.

20:37 14 февраля

sportbeer

Ну всё сгноят парня, против демченко пошол короля санок. Уроды.

20:32 14 февраля

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