Семен Павличенко: "Причины моего раннего отъезда из Кореи нет. Со мной никто не разговаривает"

Российский саночник Семен Павличенко заявил, что ему не объяснили причины раннего отъезда из Пхенчхана. Напомним, Павличенко после финиша одиночного турнира на Олимпиаде-2018 выступил против главного тренера команды Альберта Демченко.
- Причины моего раннего отъезда нет, - цитирует "Р-Спорт" Павличенко. - Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался.
Павличенко на Олимпийских играх-2018 в одноместных санях показал 14-й результат. В четверг в Пхенчхане пройдут командные соревнования.
Павличенко против Демченко. Скандал в санном спорте //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_luge/20180214/1132585007.html
Rome22
newyorker... ОИ это праздник, которая раз в жизни бывает и надо дать насладиться этим.... кроме секунд, очков и голов в жизни есть много чего, что более важное... что тут непонятного?
22:55 14 февраля
newyorker
Rome22 Ему билет в эконом-класс купили, а не чартер организовали. Это несколько дешевле.
22:50 14 февраля
Джон....Сильвер
Прекращайте вы этот идиотский сёр внутри команды. Итак тошно от того, что происходит с российским спортом.
22:42 14 февраля
Rome22
vit316..... что, для каждого выбывшего из соревнования нужно организовывать чартер?
22:23 14 февраля
Rome22
про климат в рядах олимпийских атлетов из Р. надо судить не по бодрым реляциям Губерниева или чиновников, а по таким вот "мелким" фактам....гадюшник!
22:22 14 февраля
vit316
А что же Вам, Семён, делать на Олимпиаде, коль соревнования для Вас закончились?
21:31 14 февраля
EVIL915
Ну вот, еще один будущий "кореец" или "словак" нарисовывается... Мало спортсменов проср...ли??? На те
21:17 14 февраля
kpoxa
Будешь молчать - будешь на санях.
20:37 14 февраля
sportbeer
Ну всё сгноят парня, против демченко пошол короля санок. Уроды.
20:32 14 февраля