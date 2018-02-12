Саночница Батурина надеется улучшить результат на Олимпиаде-2018 во второй день турнира

Российская саночница Екатерина Батурина отметила, что текущий сезон для нее провальный. Спортсменка также добавила, что надеется улучшить результат во второй день турнира Олимпийских игр-2018.

– Мои ощущения? Сейчас я точно несчастлива, – цитируют "РИА Новости" Батурину. – Потому что два заезда провела более-менее ровно и ожидала совсем не такие результаты. Естественно, я ожидала лучшего – даже не знаю, что сказать по этому поводу, чем это вызвано. Надеюсь, что завтра удастся выступить лучше и исправить ситуацию.

У меня вообще этот сезон просто провальный – хуже у меня вообще не было. Со времен молодежной команды, когда я только начинала выступать. Психологических проблем у меня нет, все-таки я уже давно нахожусь в спорте. Мы спокойно работаем, но что-то не получается

Напомним, что по итогам двух заездов Батурина занимает 20-е место. Лидирует немка Натали Гайзенбергер. Третья и четвертая попытки состоятся 13 февраля.

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