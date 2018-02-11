Роман Репилов: "Я мог выиграть Олимпиаду"

Российский саночник Роман Репилов выразил разочарование своим результатом в состязаниях одиночек на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянин шел третьим после двух попыток, но провалил третью, а по итогам соревнований стал восьмым.

- Сегодня я очень расстроился, - цитирует ТАСС Репилова. - Я пока не знаю, что помешало мне здесь выступить успешно. Наверно, цель была слишком близка. Я мог здесь выиграть, это должно было случиться автоматически.

Наверно, мне не хватило психологического настроя. Все шло хорошо до третьего заезда, который перечеркнул все старания и труды. Жизнь не заканчивается, я проведу работу над ошибками и через четыре года в Китае все будет совершенно по-другому.

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