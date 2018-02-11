Роман Репилов: "Я мог выиграть Олимпиаду"

Российский саночник Роман Репилов выразил разочарование своим результатом в состязаниях одиночек на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянин шел третьим после двух попыток, но провалил третью, а по итогам соревнований стал восьмым.
- Сегодня я очень расстроился, - цитирует ТАСС Репилова. - Я пока не знаю, что помешало мне здесь выступить успешно. Наверно, цель была слишком близка. Я мог здесь выиграть, это должно было случиться автоматически.
Наверно, мне не хватило психологического настроя. Все шло хорошо до третьего заезда, который перечеркнул все старания и труды. Жизнь не заканчивается, я проведу работу над ошибками и через четыре года в Китае все будет совершенно по-другому.
11 февраля на Олимпиаде. Live! //
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genry2012
В смысле - должен был "выиграть олимпиаду"? Это стать Третьим что-ли означает?
20:50 11 февраля
емен
Это Лох мог выиграть очередную Олимпиаду , но лоханулся в последней заезде, вот ему не повезло .
18:34 11 февраля
емен
Это все теория. Из 4 заездов только один последний ( который уже практически ничего не решал ) провел чисто , остальные все ошибками и грубыми ошибками. Через 4 года будут другие игры и возможно др. герои. Побеждать или входить в призы нужно было сейчас.
18:31 11 февраля
AZ
Мог, если бы трындел меньше! Мог он отказаться, но не хотел, чтобы другие его медали выигрывали)))). Одним словом мирдверьмяч!
18:02 11 февраля
Buliit
Вас было трое !!! Результат - Ноль ! Лучше сразу бы готовились к следующей олимпиаде( может и разрешат поприсутствовать ). Эта олимпиада- ОТСТОЙ !!!
17:56 11 февраля