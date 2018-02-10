Роман Репилов: "Война на Олимпиаде только началась"

Россиянин Роман Репилов недоволен своим выступлением в первый день состязаний одиночек на Олимпиаде в Пхенчхане. После двух попыток он идет на третьем месте, а лидирует трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Третья и четвертая попытки состоятся 11 февраля.

- Я очень недоволен результатом, потому что ехал очень хорошо и быстро, - цитирует "Р-Спорт" Репилова. - Но меня погубило то, что я после первого заезда хотел резко подняться на верхние места. Допустил ошибку, которая не должна была случиться, мне надо было быть повнимательнее. Отставание в две десятки от Лоха - это два борта, которые меня притормозили. Но вы же видели, как ехал он и как я. Война, как говорится, не закончена, она только началась. Мне надо только хорошо проехать завтра.

Конечно, ожидания болельщиков и тренеров психологически давят, но я стараюсь абстрагироваться от этого. Моя задача - выполнить четыре заезда без грубых ошибок. Сейчас я ошибся, но хорошо, что это не откинуло меня так далеко. Потому что я ехал очень быстро и ошибся десятки на полторы, на две, не больше.