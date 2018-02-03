08:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Роман Репилов: "OAR? Все знают, что мы из России"

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Российский саночник Роман Репилов подчеркнул: сотрудников и гостей Олимпийской деревни, где живут российские саночники, аббревиатура OAR (Olympic athlete from Russia) в документах и на одежде не вводит в заблуждение.

- Наша аббревиатура OAR никого здесь не смущает, все здесь знают откуда мы, что мы из России, - цитирует ТАСС Репилова. - Пока нам все нравится в Олимпийской деревне, комнаты хорошие. Дом многоэтажный, живем на девятом этаже. В комнатах живем по двое, моим соседом является Семен Павличенко. Рядом с нами живут биатлонистки Таня Акимова и Ульяна Кайшева, уже познакомились с ними.

Телевизора в номере нет, но он нам не нужен. Мы сюда приехали не телевизор смотреть. Вчера мы сходили в тренировочный зал, который находится в нашем подъезде и делали разминку после перелета. Все хорошо.

Едим в столовой, которая находится тут же, в Олимпийской деревне. Там предлагают блюда европейской и азиатской кухни, фастфуд, фрукты, овощи. Вода, чай, кофе - все что надо, там есть.

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http://tass.ru/sport/4927252

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alur66

Все знают кто вы по жизни-беспринципные и безголовые идиоты.

10:36