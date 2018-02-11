Роман Репилов: "Мог отказаться от Олимпиады, но не хочу, чтобы наши медали выигрывали другие"

Российский саночник Роман Репилов отметил, что для него главной целью в сезоне является не победа в Кубке мира, а медаль Олимпиады в Пхенчхане. После первой попытки на олимпийской трассе Репилов занимает третье место.

– Передо мной не стояла цель в этом сезоне отстоять титул победителя Кубка мира, – цитирует ТАСС Репилова. – Моя цель – выиграть олимпийскую медаль, поэтому третье место в общем зачете Кубка мира с учетом всех моих многочисленных тестирований можно назвать хорошим результатом.

В начале сезона никакой нервотрепки не было, но потом все резко изменилось. В конце года, когда я приехал домой после этапов Кубка мира, меня каждый спрашивал, еду ли я в Корею. Я, конечно, очень нервничал. Но, с другой стороны, понимал, что на этих Играх жизнь не остановится.

У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой. Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение, но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот, и приехал в Пхенчхан, переступая себя, приехал сражаться за свою страну.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018