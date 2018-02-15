17:32 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Репилов - о конфликте Демченко и Павличенко: "Ситуация должна решиться за круглым столом"

Российский саночник Роман Репилов считает, что его партнер по команде Семен Павличенко и главный тренер сборной Альберт Демченко должны встретиться и разрешить разногласия.

 
Семен ПАВЛИЧЕНКО и Альберт ДЕМЧЕНКО.Скандал в санях: Павличенко против Демченко

Чемпион Европы-2018 Павличенко на Олимпиаде-2018 стал только 14-м. После неудачи он рассказал о разногласиях с Демченко в вопросе инвентаря.

Тренер, в свою очередь, призвал Павличенко не искать виноватых в своем провале.

- Эта ситуация должна решиться с участием всех сторон за круглым столом. Все должны сесть и решить, как найти выход из положения, - цитирует ТАСС Репилова.

Сам Репилов в состязаниях одиночек стал восьмым, допустив ошибку в третьем заезде. В командном турнире он занял седьмое место в составе сборной России.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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http://tass.ru/sport/4962505

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