Репилов - о конфликте Демченко и Павличенко: "Ситуация должна решиться за круглым столом"

Российский саночник Роман Репилов считает, что его партнер по команде Семен Павличенко и главный тренер сборной Альберт Демченко должны встретиться и разрешить разногласия.

Чемпион Европы-2018 Павличенко на Олимпиаде-2018 стал только 14-м. После неудачи он рассказал о разногласиях с Демченко в вопросе инвентаря.

Тренер, в свою очередь, призвал Павличенко не искать виноватых в своем провале.

- Эта ситуация должна решиться с участием всех сторон за круглым столом. Все должны сесть и решить, как найти выход из положения, - цитирует ТАСС Репилова.

Сам Репилов в состязаниях одиночек стал восьмым, допустив ошибку в третьем заезде. В командном турнире он занял седьмое место в составе сборной России.

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