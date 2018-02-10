Репилов - четвертый после первой попытки

Российский саночник Роман Репилов идет четвертым после первой попытки на Олимпийских играх в Пхенчхане. Его результат – 47,776 секунды.

Первое место занимается австриец Давид Гляйршер, второй – немец Феликс Лох, третий – еще один немец Йоханнес Людвиг.

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Одиночка

1-й заезд

1. Давид Гляйршер (Австрия) – 47,652

2. Феликс Лох (Германия) – 47,674

3. Иоханнес Людвиг (Германия) – 47,764

4. Роман РЕПИЛОВ (Россия) – 47,776

5. Крис Маздзер (США) – 47,800

6. Кристерс Апарйодс (Латвия) – 47,822

13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) – 48,035

24. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) – 48,337