09:41 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Первыми из российских спортсменов на Олимпиаду прибыли шорт-трекисты и саночники


Российские шорт-трекисты и саночники прибыли в Корею для участия в Олимпийских играх, сообщает РИА "Новости".

В Сеул из Москвы в составе команды саночников накануне вечером должны были вылететь Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров и экипаж двойки – Александр Денисьев и Владислав Антонов.

В составе команды по шорт-треку – Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_shorttrack/20180201/1131867546.html

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