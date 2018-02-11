Отстраненная Татьяна Иванова "пронесла" флаг России на сайт Олимпиады

На официальном сайте Олимпиады в Пхенчхане присутствует российский флаг, несмотря на санкции, наложенные на ОКР.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР спортсмены РФ выступают под олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты России". Тем не менее, бело-сине-красный триколор все же присутствует на официальном сайте Игр-2018.

"Запрещенную" символику "принесла" российская саночница Татьяна Иванова. Она отмечена как обладательница рекорда трассы в Пхенчхане (46,792), который установила 18 февраля 2017 года на этапе Кубка мира.

Впрочем, ошибкой появление флага России назвать нельзя, поскольку на Кубке мира Иванова не была нейтральным атлетом, а представляла Россию.

Напомним, что сама Иванова вошла в число 45 российских спортсменов, которых МОК не пригласил на Олимпиаду. В состязаниях саночниц Россию под олимпийским флагом представляет Екатерина Батурина.