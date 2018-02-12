06:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Оргкомитет Олимпиады извинился перед журналистами за проблемы с транспортом


Представитель Оргкомитета Олимпиады Сон Пэк Ю извинился перед журналистами и гостями Игр. В воскресенье представители СМИ были вынуждены пешком возвращаться с соревнований по санному спорту. Сильный снегопад, сопровождавшийся шквальным ветром, осложнил минувшим вечером транспортное сообщение с санно-бобслейной трассой.

– Мне сообщили о том, что у автобусов были проблемы с тем, чтобы взобраться в гору, – цитирует ТАСС Сон Пэк Ю. – Мы планируем добавить новые автобусы в нашу транспортную систему. Просим прощения за доставленные неудобства, все необходимые меры будут выработаны в кратчайшие сроки. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4949477

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