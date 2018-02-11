Наталья Гарт: "Павличенко поехал не на санях Демченко. И вот вам результат…"

Наталья Гарт, глава федерации санного спорта России, прокомментировала резкое заявление Семена Павличенко о конфликте с главным тренером сборной Альбертом Демченко.

– Никаких скандалов в команде нет, - сказала Гарт. - Все, видимо, расстроены, на эмоциях. Наверное, Альберт имел в виду то, что два лидера не могут жить вместе. А так – все у нас нормально. Просто ребята выступили абсолютно не в свою силу. Обычно они медали берут на этапах кубка мира. А сегодня такие результаты… Так что это нервы. Я уверена. У нас дружная команда. Конфликт Бурмистрова с Демченко? Да все нормально. Но бывают порой разногласия, однако не надо делать из этого катастрофы. Может быть, спорят, на каких санях лучше ехать. Альберт хотел, чтобы ехали на его, а Семен поехал на санях Бурмистрова. Ну вот, собственно, и результат… Обычные рабочие моменты, которые совершенно легко решаются. Удивлена, почему Семен так сказал.

Какой результат был бы, если бы Семен поехал на санях Демченко? Зачем сейчас гадать? Семен на любых санях показывал результаты. Но сегодня он реально делал ошибки по трассе. Ошибки…Раздора в сборной не будет. Я не ожидала такого от Семена. Он обычно ищет причины в себе. А здесь Олимпийские Игры, и все у него в кучу. Если бы был какой-то конфликт, я бы его почувствовала. Если он возник сегодня, я его разрулю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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