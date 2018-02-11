Наталья Гарт: "Павличенко поехал не на санях Демченко. И вот вам результат…"

Наталья Гарт, глава федерации санного спорта России, прокомментировала резкое заявление Семена Павличенко о конфликте с главным тренером сборной Альбертом Демченко.
– Никаких скандалов в команде нет, - сказала Гарт. - Все, видимо, расстроены, на эмоциях. Наверное, Альберт имел в виду то, что два лидера не могут жить вместе. А так – все у нас нормально. Просто ребята выступили абсолютно не в свою силу. Обычно они медали берут на этапах кубка мира. А сегодня такие результаты… Так что это нервы. Я уверена. У нас дружная команда. Конфликт Бурмистрова с Демченко? Да все нормально. Но бывают порой разногласия, однако не надо делать из этого катастрофы. Может быть, спорят, на каких санях лучше ехать. Альберт хотел, чтобы ехали на его, а Семен поехал на санях Бурмистрова. Ну вот, собственно, и результат… Обычные рабочие моменты, которые совершенно легко решаются. Удивлена, почему Семен так сказал.
Какой результат был бы, если бы Семен поехал на санях Демченко? Зачем сейчас гадать? Семен на любых санях показывал результаты. Но сегодня он реально делал ошибки по трассе. Ошибки…Раздора в сборной не будет. Я не ожидала такого от Семена. Он обычно ищет причины в себе. А здесь Олимпийские Игры, и все у него в кучу. Если бы был какой-то конфликт, я бы его почувствовала. Если он возник сегодня, я его разрулю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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китайский обозреватель
Да... сегодня ты в королях, а завтра... Вон оно как повернулось в санях... Мне кажется, Гарт - хорошая женщина, но этот комментарий скорее добавляет мути, чем проясняет что-то...
22:14 11 февраля
Полиграф
пацаны просто покатались за счет налогоплательщиков.чувствую что костюмчик не так сидит,то санки не так едут,в общем все виноваты.
21:57 11 февраля
Джин Игнатов
А что же может она сказать ! ШЕСТЕРКА - которая не может навести порядок в санках ! Видимо тоже получает ПАЙКУ от саней которые пропихивает Демченко !
21:30 11 февраля
neytron3
devilson666 видимо он сам гон*он, вот и увидел в них своих собратьев.
20:50 11 февраля
Kupservas
Кому яйца опять мешают...
20:50 11 февраля
devilson666
Pyatochok откуда такие познания?
19:41 11 февраля
Pyatochok
Гарт пытается сделать хорошую мину при плохой игре, но фактически Демченко гон*он, такой же, как и Репилов.
19:09 11 февраля