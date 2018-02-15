Наталия Гарт: "Выступление российских саночников на Олимпиаде не провал, а неудача"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что довольна выступлением спортсменов на Олимпиаде-2018, даже несмотря на отсутствие медалей. По ее словам, россияне получили необходимый опыт, который пригодится им в будущем.

– Мы в начале сезона планировали, что будем биться за олимпийские медали в трех дисциплинах из четырех, а реальность оказалась такова, что пришлось связывать надежды только с турниром среди мужчин на одноместных санях, – отметила Гарт. – А у тех, к сожалению, не получилось, Репилов не смог здесь выиграть медаль, хотя был близок к ней. Но такое случается в спорте, вспомните, великий немец Феликс Лох ошибся в заключительном заезде и остался без наград, а Романа сильно подвел третий заезд, до этого он был одним из главных претендентов на медали.

Я не назову выступление наших саночников на этой Олимпиаде провальным, это неудача. Пусть Репилов и Павличенко не взяли здесь медаль, но это не значит, что они слабые. Это ведущие саночники мира, а здесь им просто не повезло. Но тот же дебютант Олимпиад Репилов получил на этих Играх очень хороший опыт, ему нужно было получить представление о том, что из себя представляют главные старты четырехлетия.

Пускай мы выступили неудачно в Пхенчхане. Но я рада, что мы здесь проехали, мне очень обидно, что мы не везем в страну медаль. Но мы возвращаемся из Южной Кореи с багажом знаний и опыта, который нам обязательно пригодится в течение следующего четырехлетнего цикла. Тот же Репилов теперь знает, как противостоять дикому давлению трибун, я уверена, что на следующей Олимпиаде он будет кандидатом на медали номер один.