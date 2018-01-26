Наталия Гарт: "Российские спортсмены в любом случае сейчас находятся в неравных условиях"

Презиент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что сложная ситуация с саночниками очень сильно давит. Гарт также добавила, что российские спортсмены в любом случае сейчас находятся в неравных условиях.

– Несомненно, это сложная ситуация с саночниками очень сильно давит, – цитирует "Р-Спорт" Гарт. – И та же Татьяна Иванова из-за слушаний в CAS пропустила тренировочную неделю перед чемпионатом Европы в Сигулде. Мы в любом случае сейчас находимся в неравных условиях. Потому что лишь российские атлеты, и не только в нашем виде спорта, находятся под таким пристальным вниманием.

И под такой колоссальной нагрузкой – из-за того, что едут на Олимпиаду не под флагом своей страны, в усеченных составах спортсменов и тренеров. Есть определенные моменты, которые ставят наших атлетов в неравные условия по сравнению с конкурентами из других стран.

Напомним, что МОК ранее пожизненно отстранил от Олимпийских игр российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову, лишив их наград, завоеванных на Играх-2014 в Сочи. Решение МОК было оспорено апелляцией в CAS. На Играх-2018 в Пхенчхане россияне выступят под олимпийским флагом, комиссия МОК ранее не допустила ряд ведущих атлетов до участия в Олимпиаде-2018.