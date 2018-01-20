Наталия Гарт: "Новый список 111 отстраненных россиян? Мы уже ко всему готовы"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила, что ей ничего не известно о том, попали ли спортсмены ее федерации в новый список отстраненных от Олимпиады-2018. Гарт также добавила, что заявление МОК не стало для федерации неожиданностью.

– Вчера стало известно об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Кто-то из спортсменов вашей федерации попал в этот список?

– Никакой официальной информации нам не поступало, поэтому не могу сейчас об этом говорить. Никаких причин отстранении также не известно и пока нам не пришлют какую-то бумагу, я не узнаю, кто еще отстранен и за что.

– Саму ситуацию с новым списком как прокомментируете?

– Никаких неожиданностей здесь нет. Мы, как мне кажется, уже ко всему готовы. Просто каждый день получаем еще какую-то неприятную новость. Конечно, хочется думать, что все самое худшее уже позади, но, к сожалению, наверное, это не так. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что 19 января поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Имена дисквалифицированных и причины наказания при этом не озвучены.