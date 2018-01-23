Наталия Гарт: "Надеемся, МОК объяснит, почему не допускает наших спортсменок"

Президент Федерации санного спорта Наталия Гарт заявила, что, несмотря на не допуск на Олимпиаду-2018 Виктории Демченко и Татьяну Иванову в команде не будут проводиться замены.

– МОК не пускает Вику Демченко и Татьяну Иванову, – сообщила Гарт. – Замен мы не будем делать. Если не удастся отстоять спортсменок, то поедут только Батурина и Катинкова. Квота не будет заполнена.

– Почему так решили?

– Получается, Олеся Михайленко пока немного не готова к Олимпийским играм, и для нее это могло стать большим стрессом.

– Надежда на выступление Демченко и Ивановой еще остается?

– Да. Мы еще надеемся, что поедем сильным составом, ведь совсем не справедливо терять две дисциплины, зависящие от женской сборной – женские сани и эстафету. Мы будем бороться.

– Как технически планируете отстаивать спортсменок?

– Пока что не знаем. Мы планируем вновь подать эти списки и посмотрим. Надеемся, что МОК хотя бы объяснит, почему не допускает Викторию Демченко. Она не участвовала в Олимпийских Играх в Сочи, у нее никогда не было положительных допинг-проб, у нее все в порядке со всех сторон. Почему ее не приглашают, для нас загадка. Надеюсь, хотя бы нам предоставят разумное объяснение, которое мы сможем парировать. (Евгений БЕЛОУСОВ)