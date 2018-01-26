Наталия Гарт: "Мне показалось, что наши доводы в CAS были услышаны"

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт отметила действия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) во время слушаний по делам дисквалифицированных Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. Она подчеркнула, что судьи были предельно внимательны к доводам российской стороны.

– Мне очень понравилось то, что арбитры нас внимательно выслушали, – цитирует РИА "Новости" Гарта. – И у Альберта, и у Татьяны была возможность полностью высказать свою позицию и свои аргументы. Это нас порадовало. И что все происходило в ином ключе, чем на заседании комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

Мы очень надеемся, что решение CAS будет справедливое. Мне показалось, что наши доводы были услышаны.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список приглашенных на Игры-2018 саночниц Татьяну Иванову и Викторию Демченко, а также главного тренера сборной Альберта Демченко и специалистов Виктора Кнейба, Александра Васина и Константина Иванова.