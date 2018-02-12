12:18 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Крис Маздзер: "Россиянин предложил сани перед Олимпиадой-2018"

Крис МАЗДЗЕР. Фото AFP
Крис МАЗДЗЕР. Фото AFP

Американец Крис Маздзер рассказал о том, что перед Олимпиадой-2018 один из российских спортсменов предложил ему свои сани. При этом он не уточнил имя российского атлета.

– Он думал, что не поедет на Олимпиаду, поэтому хотел посмотреть на то, чего может добиться другой спортсмен, выступая на его санях, – цитирует USA Today. – Это были современные сани. Он не сказал: "Мы дадим вам сани, которым 20 лет".

Думаю, эта ситуация противоречит любому стереотипу о взаимоотношениях России и США. Я спросил: "Это твое преимущество. Ты уверен?" Он дал понять: "Да, все в порядке, просто бери".

 

 

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