12:46 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Канадский саночник разделил серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане с Ричардом Паундом

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Канадский саночник Сэмьюэл Эдни, завоевавший серебряную медаль в командной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане, разделил награду с экс-главой ВАДА Ричардом Паундом.

– Разделяю эту серебряную медаль с борцом за чистый спорт Ричардом Паундом. Мир слушает. Я горд добавить свой голос, а также результат на льду к разговору о поколении, которое было до меня и которое придет после, – написал Энди в Твиттере.

Напомним, что Эдни негативно высказывался по поводу решения CAS, который оправдал 28 российских спортсменов. Канадец Паунд, в прошлом занимавшейся расследованием нарушений антидопинговых правил россиянами, ранее заявил о том, что пропустит церемонию закрытия Игр в Корее, если Россия выступит на Олимпиаде под флагом своей страны.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sukhoy63

Конечно, чем не канадская госпрограмма. В МОК и ВАДА свои люди, адвокаты и судьи свои, все под прикрытием. можно химичить безнаказанно, а конкурентов плющить и гнобить.

21:12 17 февраля

staerswimmer23

Вот она государственная программа, одни прикрывают в ВАДА, находясь на высоких должностях. Другие устраняют главных конкурентов, выдумывая доклады!

19:13 17 февраля

sukhoy63

СЭ ну зачем опять пишете такую чухню? Вы реагируете на каждый русофобский выпад. Для чего? Все итак знают, что канадский лист, как полип, к американской заднице прилип.

13:10 17 февраля

WildCat-2k

Ну че, нормальная благодарность! Человек все понимает. Где бы он был если не Паунд?! За чертой призеров - точно! А так ...

13:08 17 февраля

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