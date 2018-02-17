Канадский саночник разделил серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане с Ричардом Паундом

Канадский саночник Сэмьюэл Эдни, завоевавший серебряную медаль в командной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане, разделил награду с экс-главой ВАДА Ричардом Паундом.

– Разделяю эту серебряную медаль с борцом за чистый спорт Ричардом Паундом. Мир слушает. Я горд добавить свой голос, а также результат на льду к разговору о поколении, которое было до меня и которое придет после, – написал Энди в Твиттере.

Напомним, что Эдни негативно высказывался по поводу решения CAS, который оправдал 28 российских спортсменов. Канадец Паунд, в прошлом занимавшейся расследованием нарушений антидопинговых правил россиянами, ранее заявил о том, что пропустит церемонию закрытия Игр в Корее, если Россия выступит на Олимпиаде под флагом своей страны.

Silver lining moment to share this medal with clean sport crusader, Dick Pound. The world is listening. I'm proud to add my voice - and on-ice results - to the conversation as a nod to those who have come before me, and those who will follow after me. #cleansport #Olympics pic.twitter.com/u53ftoyeWZ – Sam Edney (@samueledney) 17 февраля 2018 г.

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