Демченко, Никитина и Иванова примут участие в заседании CAS

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, саночница Татьяна Иванова и скелетонистка Елена Никитина примут участие в слушаниях вынесенной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане по делам российских спортсменов, сообщает ТАСС. Все трое прибыли на заседание, которое началось в 6.00 по московскому времени.

Никитина на вопрос журналистов о настроении перед слушаниями ответила, что настроена оптимистично.

Напомним, ранее CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой пригласить для участия в Олимпиаде 15 из 28 спортсменов, в число которых входили Иванова, Никитина и Демченко (в качестве тренера), однако комиссия МОК отказала им в выдаче приглашений на Олимпиаду-2018.