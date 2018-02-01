CAS подтвердил январское решение FIL о невиновности саночников РФ

Международная федерация санного спорта (FIL) в своем заявлении, посвященном вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову, отметила, что суд только повторил выводы дисциплинарной комиссии FIL, информирует ТАСС. В начале января комиссия FIL не нашла оснований для отстранения спортсменов.

"Международная федерация санного спорта изучила решение Спортивного арбитражного суда. CAS подтвердил решение дисциплинарной комиссии FIL, которая не смогла с полной уверенностью констатировать, что оба спортсмена нарушили антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Решение об участии Татьяны Ивановой и Альберта Демченко в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане примет МОК", - говорится в заявлении.