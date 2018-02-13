Батурина вышла в финал Олимпиады в одиночных санях

Россиянка Екатерина Батурина вышла в финал Олимпиады в Пхенчхане в одиночных санях. По итогам третьего заезда она показала 15-й результат. Итоговый заезд начнется в 15.00.

Санный спорт

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Одиночка

3-й заезд

1. Натали Гайзенбергер (Германия) - 2.18,734 (46,245 + 46,209 + 46,280)

2. Татьяна Хюфнер (Германия) - 2.19,053 (46,322 + 46,339 + 46,392)

3. Алекс Гоу (Канада) - 2.19,070 (46,317 + 46,328 + 46,425)

4. Даяна Айтбергер (Германия) - 2.19,151 (46,381 + 46,193 + 46,577)

5. Эрин Хэмлин (США) - 2.19,196 (46,357 + 46,333 + 46,506)

6. Кимберли Макрэ (Канада) - 2.19,268 (46,339 + 46,449 + 46,480)...

15. Екатерина БАТУРИНА (Россия) - 2.20,497 (47,122 + 46,700 + 46,675)

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //

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