Андрей Богданов: "Высокий результат на Олимпиаде принесут два стабильно проведенных заезда"

Российский пилот двухместного саночного экипажа Андрей Богданов отметил, что спортсмены вышли на пик формы, но для успешного выступления на Олимпиаде необходимо в среду провести две хорошие по качеству и стабильности гонки.

Соревнования в двойках на Олимпиаде в Корее состоятся 14 февраля. Победитель и призеры Игр определятся по итогам двух заездов. Богданов выступает вместе с Андреем Медведевым.

– Мы вышли на пик своей формы, но многое зависит от состояния техники, – цитирует Богданова "РИА Новости". -Богданов. – Сегодня еще экспериментировали с прохождением по трассе, искали более стабильные варианты. И во втором заезде получилось неплохо. Чтобы добиться высокого результата, надо показать два стабильных и хороших заезда. На трассе есть непредсказуемый участок, на девятом вираже. Мало у кого на нем все получается. Мы продолжаем работать, но все оценить можно будет только завтра.

Настроение у нас боевое, мы на позитиве подходим к старту на Олимпийских играх. Самое главное – то, что нам за время тренировок в Пхенчхане удалось хорошо почувствовать трассу, найти более правильные для прохождения траектории. Мы настроены показать хороший результат.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018