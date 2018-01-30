Александр Зубков: "Надеемся на положительные решения по Касьянову, Третьякову и Никитиной"

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков объяснил "СЭ" решение МОК допустить ранее дисквалифицированного скелетониста Сергея Чудинова до Олимпиады-2018.
– Это решение МОК, – заявил Зубков. – Ранее мы внесли его в расширенном списке на Олимпиаду.
– Возможны ли другие изменения в заявке?
– Мы надеемся на положительные решения CAS по нашим спортсменам, которые отстаивают звание чистого спортсмена. Речь обо всех, кто набрали очки и получить квоту – Касьянов, Третьяков и Никитина. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера
tryam
Зубков в своем мире живет...сказано четко..вот список кого хотим видеть на Олимпиаде...список составлен так чтобы спортсмены из России не были на пьедестале..этот же..все о CAS бормочет
12:12
Четник
Ехать на эти игры - себя не уважать. Медальки будут вызывать одно презрение.
12:02
Рюрик 09
Мячты, мячты... положительное решение CAS не означает автоматического допуска к Олимпийским играм. Шипулина, Устюгова, Ана отстранили без объяснения причин.
11:30
Рюрик 09
А положительное решение CAS вовсе не означает автоматического допуска спортсмена к Олимпийским играм. МОК вон Шипулина, Устюгова, Ана отстранил без объяснений.
11:26