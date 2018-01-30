11:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Санный спорт

Александр Зубков: "Надеемся на положительные решения по Касьянову, Третьякову и Никитиной"

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Глава Федерации бобслея России Александр Зубков объяснил "СЭ" решение МОК допустить ранее дисквалифицированного скелетониста Сергея Чудинова до Олимпиады-2018.  ​

– Это решение МОК, – заявил Зубков. – Ранее мы внесли его в расширенном списке на Олимпиаду.

– Возможны ли другие изменения в заявке?

– Мы надеемся на положительные решения CAS по нашим спортсменам, которые отстаивают звание чистого спортсмена. Речь обо всех, кто набрали очки и получить квоту – Касьянов, Третьяков и Никитина. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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tryam

Зубков в своем мире живет...сказано четко..вот список кого хотим видеть на Олимпиаде...список составлен так чтобы спортсмены из России не были на пьедестале..этот же..все о CAS бормочет

12:12

Четник

Ехать на эти игры - себя не уважать. Медальки будут вызывать одно презрение.

12:02

Рюрик 09

Мячты, мячты... положительное решение CAS не означает автоматического допуска к Олимпийским играм. Шипулина, Устюгова, Ана отстранили без объяснения причин.

11:30

Рюрик 09

А положительное решение CAS вовсе не означает автоматического допуска спортсмена к Олимпийским играм. МОК вон Шипулина, Устюгова, Ана отстранил без объяснений.

11:26