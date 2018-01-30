Александр Зубков: "Надеемся на положительные решения по Касьянову, Третьякову и Никитиной"

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков объяснил "СЭ" решение МОК допустить ранее дисквалифицированного скелетониста Сергея Чудинова до Олимпиады-2018. ​

– Это решение МОК, – заявил Зубков. – Ранее мы внесли его в расширенном списке на Олимпиаду.

– Возможны ли другие изменения в заявке?

– Мы надеемся на положительные решения CAS по нашим спортсменам, которые отстаивают звание чистого спортсмена. Речь обо всех, кто набрали очки и получить квоту – Касьянов, Третьяков и Никитина. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера