Александр Денисьев: "Небольшие ошибки у нас были – из-за того, что не хватало скорости"

Российский саночник Александр Денисьев остался доволен стартовыми заездами на Олимпиаде в Пхенчхане. Он провел первую тренировку в паре с Владиславом Антоновым.

– Сегодня мы катались с нижней точки старта, и вроде бы получилось неплохо, – цитирует "Р-Спорт" Денисьева. – Небольшие ошибки у нас были – из-за того, что не хватало скорости. Завтра будем стартовать с верхней точки и посмотрим, как у нас получится. Специалисты говорят, что мы выступили неплохо. А я, например, почувствовал, что сани немного потряхивает, кое-где на участках трассы ощущаешь вибрации, и немного пошатывает голову.

Если же говорить о состоянии трассы, то по сравнению с прошлым годом некоторые выходы из поворотов сделали покруглее, а где-то нарастили лед. Полегче стал выход из девятого виража, это было видно и по выступлениям спортсменов-одиночников.

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