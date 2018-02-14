Александр Денисьев: "Мы расстроены, не ожидали, что будет такой невысокий результат"

Пилот двухместного саночного экипажа Александр Денисьев после завершения соревнования в двойках на Олимпиаде-2018 отметил, что ожидал лучшего результата. Денисьев в паре с Владиславом Антоновым занял 11-е место.

- Мы расстроены, не ожидали, что у нас будет такой невысокий результат после первого заезда, - приводит "Р-Спорт" слова Денисьева. - С таким уровнем езды, который мы показали, мы ожидали большего. Два заезда проехали неплохо, и люди это видели, а результат - налицо. Вроде и стартовый разгон был неплохой в первом заезде, а результат почему-то нет.

Мы особенно не заморачиваемся от того, в каком статусе выступаем в Корее, мы сюда приехали работать. И обстановки вокруг особо не видим - сидим или дома, или в зале, или на трассе, занимаясь санями. Если же сравнивать с предыдущей Олимпиадой, то в Сочи, конечно, все было красивее и ярче.

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