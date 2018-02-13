Альберт Демченко: "Павличенко поступил эгоистично, выгораживая себя"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко считает, что чемпион мира 2015 года Семен Павличенко напрасно пытается искать оправдания неудачному выступлению на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмен объяснил свой провал затяжным конфликтом с Демченко.

– Вдумайтесь, что говорит в своем интервью Семен Павличенко: "Я прикатывал здесь сани на тренировочной неделе (в ноябре 2017 года), которые мне готовил главный тренер Альберт Демченко, они были быстрыми, но я все равно продолжил кататься на санях, которые мне приготовил мой личный тренер. Однако сани Бурмистрова я на этой трассе не прикатывал, в итоге не смог показать быстрые секунды на Олимпиаде ни в одном заезде". Это, на мой взгляд, доказывает в первую очередь тот факт, что необходимо слушать главного тренера и уважать его опыт подготовки к Олимпийским играм. И уж точно ехать на тех санях, которые предлагает тебе тренерский штаб сборной России.

Я считаю выходку Семена совершенно неприличной. Он поступил эгоистично, выгораживая себя и свой проигрыш на олимпийских стартах. На такой сложной Олимпиаде для всех нас и для нашей страны. Не люблю это качество в спортсменах, искать причины неудачи во всем и всех кроме себя. Не хочу это комментировать. Пускай это останется на его совести.

На самом деле, на этой Олимпиаде мы ждали медалей только в дисциплине "мужчины одноместные сани". В женской дисциплине допустили только одного человека. Команду представляет Екатерина Батурина. Татьяна Иванова и Виктория Демченко на Игры не были приглашены. Поэтому, в отсутствии лидеров, на медаль в женской дисциплине мы серьезно не рассчитываем. В эстафете по этой же причине тоже сложно с прогнозами. Максимальная квота, которую мы завоевали в дисциплине "одиночные сани мужчины" – трое спортсменов. Из них претендентами на медали были лидеры команды – Роман Репилов и Семен Павличенко. Это спортсмены, которые успешно провели предолимпийский сезон и могли побороться за медаль. К сожалению, у них это не получилось. Конечно, считаю это неудачным выступлением.

Меня очень огорчает, что эмоциональное высказывание нашего спортсмена растиражировали все СМИ. Такое впечатление, что не хватает сенсаций и стремятся специально раздуть из мухи слона, ради громких заголовков. А в чем сенсация, собственно? В том, что спортсмен выбрал не те сани, не послушав главного тренера? Это не сенсация, а его ошибка и, надеюсь, ему урок на будущее. В том, что не получилось взять медали – это тоже не сенсация, это неудача нашей команды. Как спортсменов, так и тренерского штаба. Я очень расстроен результатами мужских заездов, потому что Репилов после второго заезда шел на медаль. Не смог... Вообще, я считаю, что слишком много внимания пресса уделяет спортсменам накануне стартов. Это неправильно – очень отвлекает, мешает настроиться.

В этой ситуации мне обидно за себя, руководство федерации и весь тренерский штаб. Как будто в сердцах сказанные обвинения могут перечеркнуть все заслуги и результаты за последние годы. Я, например, таких достижений в санном спорте даже не помню. За последние 4 года на счету российской команды по санному спорту победы на чемпионате мира, трех чемпионатах Европы, золотой глобус Кубка мира, три бронзовых глобуса – всего 21 медаль различного достоинства на чемпионатах Европы и мира. А в целом за олимпийский цикл на счету российских саночников 84 медали, из них 23 награды высшей пробы. Никогда еще наше государство не оказывало столь масштабной поддержки спорту высших достижений. Обидно и за министерство спорта, Олимпийский комитет России, ведь спортсменам сейчас созданы все условия для тренировок и развития. Кормят, поят, возят, тренируют на новейшем оборудовании, инвентаря достаточно. А подобные выходки спортсменов и поощрение их журналистами не укладывается в голове.

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