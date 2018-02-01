Альберт Демченко - о решении CAS: "Есть ощущение, что наконец-то все прошло – словно гора с плеч свалилась"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко назвал оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) на его обращение и заявление Татьяны Ивановой по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от Олимпийских игр прекрасной новостью. Специалист отметил, что теперь он может спокойно продолжить подготовку к соревнованиям в Корее.

- Мы только прилетели на сбор в Сочи и сразу узнали такие прекрасные новости, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Ощущения хорошие – я рад, что можно спокойно продолжать свою работу перед Олимпиадой. Есть ощущение, что наконец-то все прошло, наше честное с Татьяной имя сохранено – словно гора с плеч свалилась. И можно продолжать заключительную работу по подготовке к Олимпийским играм.

Напомним, ранее МОК признал 43 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты и пожизненно отстранил атлетов от участия в Играх. 42 из них подали апелляции в CAS. 1 февраля суд полностью удовлетворил обращения 28 спортсменов.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.