Знарок "офигел" от вопроса журналиста после победы над Словенией

Главный тренер сборной России Олег Знарок после разгромной победы над Словенией (8:2) в матче предварительного раунда Олимпиады-2018 был шокирован вопросом одного из журналистов. Представитель СМИ спросил, не собирался ли тренерский штаб в игре использовать другого вратаря: при этом перед началом третьего периода Знарок заменил Василия Кошечкина на Илью Сорокина.
– Ребята, я с вас офигеваю. Вы что не смотрите хоккей? Вы где находитесь вообще? Хахаха! – ответил тренер. – Ребят, у нас команда. Команда, команда, команда, понимаете?! (Дмитрий СИМОНОВ)
Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится в субботу, 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры – 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Со Словакией играла сборная ОАР. Со Словенией – настоящая Россия
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Василий Кошечкин
- Сборная Словении (Хоккей)
- Олимпиада
- Сборная США (хоккей)
- Илья Сорокин
igogohruhru
Норм. вопрос хотя и слишком примитивный. Если бы он пропустил пару-три и его бы заменили, тогда - да. А так очевидно что просто дали поиграть другому вратарю пока халява. Ответ,конечно, примерно как: Ребята, я с вас офигеваю. Зачем мне телевизор если я не курю?
00:11
Дед Андрей
Так-то оно так, так-то оно конечно! Но в случае чего, то вот тебе и пожалуйста!
20:12 16 февраля
zoolord
Вопрос нормальный. А вот ответ дебильный. Просто не понимаю, что этот чудик хотел сказать.
16:27 16 февраля
Lunatic Pride
От многократного повторения слова "команда" команда командой не станет
15:39 16 февраля
гоша фаркоп
Откуда же вы берётесь такие грамотные диванные клопы?
15:34 16 февраля
Джон....Сильвер
matvey2000 быдлована не переделать 14:25 - А тут я как посмотрю одни интеллигенты собрались!
15:19 16 февраля
foreverCSKAforever
Лучше бы спросил, сколько у него паспортов.
15:10 16 февраля
Паснаход
Ребят, я колхозник. Колхозник, колхозник, колхозник, понимаете?!
14:50 16 февраля
марселос уолес
Вы вообще хоккей смотрели? - это любимый ответ это ханурика.
14:48 16 февраля
shur
Глупый вопрос - соответствующий ответ. Молодчина!
14:29 16 февраля
matvey2000
быдлована не переделать
14:25 16 февраля
pme
Штрафанет его МОК и ИИХФ тысяч на 20 евро за дерзкие разговоры с прессой, которая, кстати, работает на популяризацию МОК и хоккея в частности, научится вести себя с журналюгами повежливее. Хотя за него Третьяк с ОКР еще и заплатят....
14:06 16 февраля