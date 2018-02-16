13:45 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок "офигел" от вопроса журналиста после победы над Словенией

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после разгромной победы над Словенией (8:2) в матче предварительного раунда Олимпиады-2018 был шокирован вопросом одного из журналистов. Представитель СМИ спросил, не собирался ли тренерский штаб в игре использовать другого вратаря: при этом перед началом третьего периода Знарок заменил Василия Кошечкина на Илью Сорокина.

– Ребята, я с вас офигеваю. Вы что не смотрите хоккей? Вы где находитесь вообще? Хахаха! – ответил тренер. – Ребят, у нас команда. Команда, команда, команда, понимаете?! (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится в субботу, 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры – 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Со Словакией играла сборная ОАР. Со Словенией – настоящая Россия

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КОММЕНТАРИИ (12)
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igogohruhru

Норм. вопрос хотя и слишком примитивный. Если бы он пропустил пару-три и его бы заменили, тогда - да. А так очевидно что просто дали поиграть другому вратарю пока халява. Ответ,конечно, примерно как: Ребята, я с вас офигеваю. Зачем мне телевизор если я не курю?

00:11

Дед Андрей

Так-то оно так, так-то оно конечно! Но в случае чего, то вот тебе и пожалуйста!

20:12 16 февраля

zoolord

Вопрос нормальный. А вот ответ дебильный. Просто не понимаю, что этот чудик хотел сказать.

16:27 16 февраля

Lunatic Pride

От многократного повторения слова "команда" команда командой не станет

15:39 16 февраля

гоша фаркоп

Откуда же вы берётесь такие грамотные диванные клопы?

15:34 16 февраля

Джон....Сильвер

matvey2000 быдлована не переделать 14:25 - А тут я как посмотрю одни интеллигенты собрались!

15:19 16 февраля

foreverCSKAforever

Лучше бы спросил, сколько у него паспортов.

15:10 16 февраля

Паснаход

Ребят, я колхозник. Колхозник, колхозник, колхозник, понимаете?!

14:50 16 февраля

марселос уолес

Вы вообще хоккей смотрели? - это любимый ответ это ханурика.

14:48 16 февраля

shur

Глупый вопрос - соответствующий ответ. Молодчина!

14:29 16 февраля

matvey2000

быдлована не переделать

14:25 16 февраля

pme

Штрафанет его МОК и ИИХФ тысяч на 20 евро за дерзкие разговоры с прессой, которая, кстати, работает на популяризацию МОК и хоккея в частности, научится вести себя с журналюгами повежливее. Хотя за него Третьяк с ОКР еще и заплатят....

14:06 16 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!