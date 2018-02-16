Знарок "офигел" от вопроса журналиста после победы над Словенией

Главный тренер сборной России Олег Знарок после разгромной победы над Словенией (8:2) в матче предварительного раунда Олимпиады-2018 был шокирован вопросом одного из журналистов. Представитель СМИ спросил, не собирался ли тренерский штаб в игре использовать другого вратаря: при этом перед началом третьего периода Знарок заменил Василия Кошечкина на Илью Сорокина.

– Ребята, я с вас офигеваю. Вы что не смотрите хоккей? Вы где находитесь вообще? Хахаха! – ответил тренер. – Ребят, у нас команда. Команда, команда, команда, понимаете?! (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится в субботу, 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры – 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Со Словакией играла сборная ОАР. Со Словенией – настоящая Россия