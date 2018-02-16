Знарок - о разгроме Словении: "Доволен процентов на 60"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после разгромной победы над Словенией (8:2) на Олимпиаде-2018 сказал, что перестановки в звеньях были связаны с тем, что команда неудачно провела стартовую игру на турнире - проиграла Словакии (2:3). Специалист рассчитывает, что команда не станет впадать в эйфорию от результата завершившейся встречи.
- Почему именно такие изменения в звеньях?
- Та игра не получилась, поэтому провели изменения. Каждый может сыграть с каждым у нас.
Хотелось бы, чтобы не было эйфории. У нас был план, провели сборы, должны играть нормально даже два матча подряд. Ошибки все равно есть. Доволен процентов на 60. (Дмитрий СИМОНОВ)
Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Олимпиада
- Сборная США (хоккей)
alex221083
Надо просто играть в свой хоккей и выкладываться в каждом матче. А там как пойдет. Потенциал надо реализовывать трудом, а не на бумаге.
14:42 16 февраля
Xen1um
механик39, ты тоже вставай, а то небось спина уже затекла.
14:37 16 февраля
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
14:28 16 февраля
armi
Если Знарок доволен на 60%, то большинство болельщиков пока ВООБЩЕ НЕ ДОВОЛЬНЫ!!!!!!! Или ГТ и дальше предполагает возможным полный провал, а потом игра в догонялки???
13:59 16 февраля