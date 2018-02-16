13:40 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок - о разгроме Словении: "Доволен процентов на 60"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после разгромной победы над Словенией (8:2) на Олимпиаде-2018 сказал, что перестановки в звеньях были связаны с тем, что команда неудачно провела стартовую игру на турнире - проиграла Словакии (2:3). Специалист рассчитывает, что команда не станет впадать в эйфорию от результата завершившейся встречи.

- Почему именно такие изменения в звеньях?

- Та игра не получилась, поэтому провели изменения. Каждый может сыграть с каждым у нас.

Хотелось бы, чтобы не было эйфории. У нас был план, провели сборы, должны играть нормально даже два матча подряд. Ошибки все равно есть. Доволен процентов на 60. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex221083

Надо просто играть в свой хоккей и выкладываться в каждом матче. А там как пойдет. Потенциал надо реализовывать трудом, а не на бумаге.

14:42 16 февраля

Xen1um

механик39, ты тоже вставай, а то небось спина уже затекла.

14:37 16 февраля

механик39

Ну все ,опять встали с колен .

14:28 16 февраля

armi

Если Знарок доволен на 60%, то большинство болельщиков пока ВООБЩЕ НЕ ДОВОЛЬНЫ!!!!!!! Или ГТ и дальше предполагает возможным полный провал, а потом игра в догонялки???

13:59 16 февраля

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