Знарок - о разгроме Словении: "Доволен процентов на 60"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после разгромной победы над Словенией (8:2) на Олимпиаде-2018 сказал, что перестановки в звеньях были связаны с тем, что команда неудачно провела стартовую игру на турнире - проиграла Словакии (2:3). Специалист рассчитывает, что команда не станет впадать в эйфорию от результата завершившейся встречи.

- Почему именно такие изменения в звеньях?

- Та игра не получилась, поэтому провели изменения. Каждый может сыграть с каждым у нас.

Хотелось бы, чтобы не было эйфории. У нас был план, провели сборы, должны играть нормально даже два матча подряд. Ошибки все равно есть. Доволен процентов на 60. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.