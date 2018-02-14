Знарок - о поражении от Словакии: "Все ошибки, которые совершили, беру на себя"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) взял вину за поражение на себя.

- К вопросам сразу перейдем и все. Думаю, сами отдали игру, - отметил Знарок. - Какую ошибку исправить? Ха-ха-ха. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда.

Мы решили, что все так быстро произошло и вроде как все хорошо. Большинство не работает пока. На тренировках было все в порядке. Но в матче, к сожалению, не прошло. Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой. Команды хорошие, это Олимпиада. (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира