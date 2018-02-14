18:00 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Знарок - о поражении от Словакии: "Все ошибки, которые совершили, беру на себя"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) взял вину за поражение на себя. 

- К вопросам сразу перейдем и все. Думаю, сами отдали игру, - отметил Знарок. - Какую ошибку исправить? Ха-ха-ха. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда.

Мы решили, что все так быстро произошло и вроде как все хорошо. Большинство не работает пока. На тренировках было все в порядке. Но в матче, к сожалению, не прошло. Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой. Команды хорошие, это Олимпиада. (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Михаил Тверь

А большинство у Знарка в сборной уже года 3 на всех турнирах не идет...

21:22 14 февраля

tryam

усач знает что из группы выходим..то напрягаться

21:03 14 февраля

PitersS

Беру на себя?!-это понты, и при этом, самые примитивные. Да, тренер виноват во многом, но разбираясь в деле, надо понимать ошибки каждого, чтобы эти ошибки править. А прикрывать спортсменов, которые не чувствуют ответственность перед страной непродуктивно-мы смотрим игру и видим что происходит. Тут, уже, отдали выигрыш Олимпиады нам, хотя все хают уровень КХЛ и ее слабую конкуренцию. Хватит жонглировать умением словоизвержения-Россия чемпион мира по расхождению слов с делом. Да и мы должны по делам судить, а не по лихим высказываниям тех, кто должен молчать и делать.

20:14 14 февраля

Упёртый русский

Гнать надо таких тренеров из сборной. За некомпетентность. А то результат - нулёвый, а понтов - полный рот!

19:29 14 февраля

ЮКИ

и дальше,что?!Оно берёт всё на себя!?пупа не надорви,клоун!а ещё лучше:бери Билет,езжай Домой!

19:12 14 февраля

ростовский свин

Без болгара нет Амкара...ты ещ внимание обрати что этот канадец -тренер -дед 70летний...и ни че так игру выстроил...

18:50 14 февраля

Без болгара нет Амкара

Знарок - неприятный тип. Жаль, что российский хоккей докатился до таких "специалистов". Что Знарок, что Назаров и т.п. - дебилы и хамы. Ну ла ладно - у них устаревшие методы работы! У словаков тренер - какой-то левый канадец. Ну поставил же человек игру! И они нас по делу обыграли!

18:38 14 февраля

Женек10

первый раз в жизни нет желания болеть за так называемую сборную... спасибо знарку

18:35 14 февраля

AK-09

Идиот!!!

18:32 14 февраля

huginnn

Надеюсь,это говно уйдет после поражения "атлетов из россии"!

18:26 14 февраля

huginnn

УРОДЫ!!!!!!!!!

18:24 14 февраля

DG (new))

А куда вы ехали? И зачем? Фразу "Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой..." , мы это на каждых ОИ от главного тренера слышим.Так какого моржового ты, Валерьич, команду не настраивал?

18:24 14 февраля

fan18

Рано фаворитам было почивать на лаврах. Они вообще играть умеют? За вами Россия, и она ждет хоть каких-то побед!

18:23 14 февраля

scotioti

Надеюсь это поражение станет полезным для нашей сборной. Сделают вывыды и выиграют остальные матчи. Удачи России!

18:22 14 февраля

pobedaSpartak

Знарок, Знарок... за почти четыре года в сборной, да и за последние три недели, что-то кроме выброса шайбы за площадку можно было натренировать...

18:21 14 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

"главный тренер сборной....." какОЙ , какОЙ команды интервью давал????

18:19 14 февраля

марселос уолес

Ну не рассчитали силы, бывает. Поправится ситуация. Не надо разводить панику и оскорбления. Жаль только, что от этого товарища не услышишь извинения перед болельщиками. Как впрочем, и благодарности. Не для болельщиков ведь играют.

18:18 14 февраля

Джон....Сильвер

Молчал бы лучше! Ка кой нам твои сейчас оправдания! Вы страну унизили!

18:17 14 февраля

shpakЪ

Игра не была вашей, чтобы ее отдавать. А вообще впервые в жизни не болею за... а это даже не Россия, это атлеты из СКА и ЦСКА

18:16 14 февраля

vik64

Знарок...молчал бы лучше.

18:14 14 февраля

Олимпийский котлет

Ха-ха-ха. А не пора ли тебе, мил человек, вместе со своими ошибками - на выход???

18:14 14 февраля

Доктор_Хряк

Иди главному бизмесмену-учителю жалуйсо)))

18:12 14 февраля

Stolbun

Какую ошибку исправить ха-ха-ха? Вернись домой и заменись хоть на Скабелку, хоть на Крикунова ха-ха-ха

18:12 14 февраля

lee74

Позор, миллионеры, позор!

18:11 14 февраля

Kanidzha

Уважаю!это правда поражение полностью тренерское.

18:11 14 февраля

Весёлый©

Итить, какой смелый. Ха-ха-ха.

18:09 14 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!