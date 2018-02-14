Знарок - о поражении от Словакии: "Все ошибки, которые совершили, беру на себя"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) взял вину за поражение на себя.
- К вопросам сразу перейдем и все. Думаю, сами отдали игру, - отметил Знарок. - Какую ошибку исправить? Ха-ха-ха. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда.
Мы решили, что все так быстро произошло и вроде как все хорошо. Большинство не работает пока. На тренировках было все в порядке. Но в матче, к сожалению, не прошло. Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой. Команды хорошие, это Олимпиада. (Дмитрий СИМОНОВ)
Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира
Михаил Тверь
А большинство у Знарка в сборной уже года 3 на всех турнирах не идет...
21:22 14 февраля
tryam
усач знает что из группы выходим..то напрягаться
21:03 14 февраля
PitersS
Беру на себя?!-это понты, и при этом, самые примитивные. Да, тренер виноват во многом, но разбираясь в деле, надо понимать ошибки каждого, чтобы эти ошибки править. А прикрывать спортсменов, которые не чувствуют ответственность перед страной непродуктивно-мы смотрим игру и видим что происходит. Тут, уже, отдали выигрыш Олимпиады нам, хотя все хают уровень КХЛ и ее слабую конкуренцию. Хватит жонглировать умением словоизвержения-Россия чемпион мира по расхождению слов с делом. Да и мы должны по делам судить, а не по лихим высказываниям тех, кто должен молчать и делать.
20:14 14 февраля
Упёртый русский
Гнать надо таких тренеров из сборной. За некомпетентность. А то результат - нулёвый, а понтов - полный рот!
19:29 14 февраля
ЮКИ
и дальше,что?!Оно берёт всё на себя!?пупа не надорви,клоун!а ещё лучше:бери Билет,езжай Домой!
19:12 14 февраля
ростовский свин
Без болгара нет Амкара...ты ещ внимание обрати что этот канадец -тренер -дед 70летний...и ни че так игру выстроил...
18:50 14 февраля
Без болгара нет Амкара
Знарок - неприятный тип. Жаль, что российский хоккей докатился до таких "специалистов". Что Знарок, что Назаров и т.п. - дебилы и хамы. Ну ла ладно - у них устаревшие методы работы! У словаков тренер - какой-то левый канадец. Ну поставил же человек игру! И они нас по делу обыграли!
18:38 14 февраля
Женек10
первый раз в жизни нет желания болеть за так называемую сборную... спасибо знарку
18:35 14 февраля
AK-09
Идиот!!!
18:32 14 февраля
huginnn
Надеюсь,это говно уйдет после поражения "атлетов из россии"!
18:26 14 февраля
huginnn
УРОДЫ!!!!!!!!!
18:24 14 февраля
DG (new))
А куда вы ехали? И зачем? Фразу "Здесь на каждую команду надо настраиваться как на последний бой..." , мы это на каждых ОИ от главного тренера слышим.Так какого моржового ты, Валерьич, команду не настраивал?
18:24 14 февраля
fan18
Рано фаворитам было почивать на лаврах. Они вообще играть умеют? За вами Россия, и она ждет хоть каких-то побед!
18:23 14 февраля
scotioti
Надеюсь это поражение станет полезным для нашей сборной. Сделают вывыды и выиграют остальные матчи. Удачи России!
18:22 14 февраля
pobedaSpartak
Знарок, Знарок... за почти четыре года в сборной, да и за последние три недели, что-то кроме выброса шайбы за площадку можно было натренировать...
18:21 14 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
"главный тренер сборной....." какОЙ , какОЙ команды интервью давал????
18:19 14 февраля
марселос уолес
Ну не рассчитали силы, бывает. Поправится ситуация. Не надо разводить панику и оскорбления. Жаль только, что от этого товарища не услышишь извинения перед болельщиками. Как впрочем, и благодарности. Не для болельщиков ведь играют.
18:18 14 февраля
Джон....Сильвер
Молчал бы лучше! Ка кой нам твои сейчас оправдания! Вы страну унизили!
18:17 14 февраля
shpakЪ
Игра не была вашей, чтобы ее отдавать. А вообще впервые в жизни не болею за... а это даже не Россия, это атлеты из СКА и ЦСКА
18:16 14 февраля
vik64
Знарок...молчал бы лучше.
18:14 14 февраля
Олимпийский котлет
Ха-ха-ха. А не пора ли тебе, мил человек, вместе со своими ошибками - на выход???
18:14 14 февраля
Доктор_Хряк
Иди главному бизмесмену-учителю жалуйсо)))
18:12 14 февраля
Stolbun
Какую ошибку исправить ха-ха-ха? Вернись домой и заменись хоть на Скабелку, хоть на Крикунова ха-ха-ха
18:12 14 февраля
lee74
Позор, миллионеры, позор!
18:11 14 февраля
Kanidzha
Уважаю!это правда поражение полностью тренерское.
18:11 14 февраля
Весёлый©
Итить, какой смелый. Ха-ха-ха.
18:09 14 февраля