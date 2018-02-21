Знарок не стал менять состав сборной России на четвертьфинальный матч с Норвегией после победы над США

Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч Олимпиады в Пхенчхане против команды Норвегии. По сравнению с играми с США (4:0) и Словенией (8:2) на групповом этапе тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не стал вносить никаких изменений.

Вадим Шипачев и Алексей Марченко не попали в состав третий раз подряд.

Состав сборной России:

Кошечкин (Сорокин);

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;

Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;

Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин.

Встреча начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Трансляция матча Россия - Норвегия // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь