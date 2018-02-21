Знарок не стал менять состав сборной России на четвертьфинальный матч с Норвегией после победы над США

Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч Олимпиады в Пхенчхане против команды Норвегии. По сравнению с играми с США (4:0) и Словенией (8:2) на групповом этапе тренерский штаб во главе с Олегом Знарком не стал вносить никаких изменений.
Вадим Шипачев и Алексей Марченко не попали в состав третий раз подряд.
Состав сборной России:
Кошечкин (Сорокин);
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин;
Нестеров – Киселевич, Гусев – Дацюк – Капризов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов;
Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко, Мозякин.
Встреча начнется в 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Встречайте состав нашей мужской команды на четвертьфинальный матч Олимпиады против сборной Норвегии. Стартовое вбрасывание состоится в 10:40 по московскому времени. Болеем!– Хоккей России (@russiahockey) 21 февраля 2018 г.
Live:
📺 Первый канал
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Трансляция матча Россия - Норвегия // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь