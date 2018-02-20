11:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Жига Еглич: "Забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения"

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Нападающий "Нефтехимика" и сборной Словении Жига Еглич, сдавший положительный допинг-тест на Олимпиаде-2018, объяснил нахождение в его организме фенотерола последствием использования лекарства от астмы. Форвард не внес медикамент в список терапевтических исключений  (TUE) по забывчивости.

- Я принимаю это лекарство от астмы по совету врача, - цитирует delo.si Еглича. - Оно было назначено мне после дыхательных тестов в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить о нем как о терапевтическом исключении. Я упустил из виду разницу с подобными лекарствами, которые разрешены, что позволило бы мне использовать их в случае проблем с дыханием на Олимпиаде. Это произошло из-за невнимательности. Приношу извинения перед всеми, на кого это повлияет.

29-летний игрок пропустит остаток Олимпиады-2018. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Игр.

Словенцы в эти минуты играют с норвежцами за выход в 1/4 финала. Победитель этого матча встретится со сборной России.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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and0508

Детский лепет

13:32

П_о_в_а_р

Бывает, братан. Фигня. Главное, что не через поцелуй допинг подцепил. З.Ы. Раньше герпес через поцелуи цепляли, ща допинг. Человечество прогрессирует.

13:27

Serenky25

Забыл. Бывает. Понять. Простить.

12:55

alekstsm

Отлегло!, а то мог ведь сказать, что допинг принимать его научили в "Нефтехимике".

12:23

December northern

Быстро придумал. И как это с астмой он в хоккей играет?

12:15

цска 19781978

Если у тебя астма ,то иди лечись ,а не будь профессиональным спортсменом

12:06

merniloskut

Только натовские астматики имеют право!

11:52

tagov

Макс, классно ты на виду у всех передернул ) всегда так делай ))

11:32

maxcds

а ну тогда норм. проехали, играть может

11:25

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