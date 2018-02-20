Жига Еглич: "Забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения"

Нападающий "Нефтехимика" и сборной Словении Жига Еглич, сдавший положительный допинг-тест на Олимпиаде-2018, объяснил нахождение в его организме фенотерола последствием использования лекарства от астмы. Форвард не внес медикамент в список терапевтических исключений (TUE) по забывчивости.
- Я принимаю это лекарство от астмы по совету врача, - цитирует delo.si Еглича. - Оно было назначено мне после дыхательных тестов в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить о нем как о терапевтическом исключении. Я упустил из виду разницу с подобными лекарствами, которые разрешены, что позволило бы мне использовать их в случае проблем с дыханием на Олимпиаде. Это произошло из-за невнимательности. Приношу извинения перед всеми, на кого это повлияет.
29-летний игрок пропустит остаток Олимпиады-2018. Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Игр.
Словенцы в эти минуты играют с норвежцами за выход в 1/4 финала. Победитель этого матча встретится со сборной России.
- Нефтехимик (Хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Олимпиада
- Жига Еглич
and0508
Детский лепет
13:32
П_о_в_а_р
Бывает, братан. Фигня. Главное, что не через поцелуй допинг подцепил. З.Ы. Раньше герпес через поцелуи цепляли, ща допинг. Человечество прогрессирует.
13:27
Serenky25
Забыл. Бывает. Понять. Простить.
12:55
alekstsm
Отлегло!, а то мог ведь сказать, что допинг принимать его научили в "Нефтехимике".
12:23
December northern
Быстро придумал. И как это с астмой он в хоккей играет?
12:15
цска 19781978
Если у тебя астма ,то иди лечись ,а не будь профессиональным спортсменом
12:06
merniloskut
Только натовские астматики имеют право!
11:52
tagov
Макс, классно ты на виду у всех передернул ) всегда так делай ))
11:32
maxcds
а ну тогда норм. проехали, играть может
11:25