Женская сборная Японии обыграла Швецию и поборется за пятое место Олимпиады

Женская сборная Японии в хоккейном турнире за 5-8-е места на Олимпиаде в Пхенчхане обыграла команду Швеции в овертайме со счетом 2:1.

Таким образом, Япония за пятое место поборется со Швейцарией. Швеция за седьмое место сыграет с Кореей.

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Плей-офф за 5 - 8-е места

Швеция - Япония - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коикэ - 2 (Йонэяма, Оно), 21:43 - 0:1. Юханссон - 1 (мен.), 26:25 - 1:1. А. Токо - 1 (Осава), 63:16 - 1:2.

Вратари: Гран - Н. Фудзимото.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 29 (7+11+10+1) - 37 (12+9+9+7).

Судьи: Хове, Эллен.

18 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

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