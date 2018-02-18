Женская сборная Японии обыграла Швецию и поборется за пятое место Олимпиады

Женская сборная Японии в хоккейном турнире за 5-8-е места на Олимпиаде в Пхенчхане обыграла команду Швеции в овертайме со счетом 2:1.
Таким образом, Япония за пятое место поборется со Швейцарией. Швеция за седьмое место сыграет с Кореей.
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Плей-офф за 5 - 8-е места
Швеция - Япония - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Коикэ - 2 (Йонэяма, Оно), 21:43 - 0:1. Юханссон - 1 (мен.), 26:25 - 1:1. А. Токо - 1 (Осава), 63:16 - 1:2.
Вратари: Гран - Н. Фудзимото.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 29 (7+11+10+1) - 37 (12+9+9+7).
Судьи: Хове, Эллен.
18 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Vladstep
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