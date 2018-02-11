Женская сборная США обыграла Финляндию

Женская сборная США в групповом турнире хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане обыграла команду Финляндии со счетом 3:1. Победную шайбу забросила Кендалл Койн.

Олимпиада-2018

Хоккей

Женщины

Группа A

Финляндия - США - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Хови - 1 (Вялимяки, Ниеминен), 19:54 - 1:0. М. Ламуре - 1, 28:58 - 1:1. Койн - 1 (бол., Найт, Декер), 31:29 - 1:2. Камеранези - 1 (п.в., Келлер), 59:47 - 1:3.

Вратари: Рятю (58:04 - 59:47) - Руни.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 24 (9+5+10) - 42 (11+23+8).

Судьи: Хертрих, Хове.

11 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

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