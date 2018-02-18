Женская сборная Швейцарии победила Корею на Олимпиаде

Женская сборная Швейцарии в хоккейном турнире за 5-8-е места на Олимпиаде в Пхенчхане обыграла команду Кореи со счетом 2:0.
Таким образом, Швейцария поборется за пятое место с победителем встречи Япония - Швеция. Корея за седьмое место сыграет с проигравшей командой.
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Плей-офф за 5 - 8-е места
Швейцария - Корея - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Цоллингер - 1 (бол., Булло, Л. Бенц), 16:35 - 1:0. Разелли - 1 (Рюэгг, Альтманн), 38:52 - 2:0.
Вратари: Альдер - Син Со Джон (59:01).
Штраф: 2 - 8.
Броски: 53 (19+16+18) - 19 (5+8+6).
Судьи: Ариано Лорти, Тимглас.
18 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:51
Serenky25
53 броска и только две забитые шайбы. Похоже в воротах Кореи стояло сразу два вратаря (Одна из Северной, другая из Южной)
08:42