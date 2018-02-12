Женская сборная Швейцарии обыграла Японию

Женская сборная Швейцарии в групповом турнире хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане обыграла Японию со счетом 3:1.
Олимпиада-2018
Хоккей
Женщины
Группа В
Швейцария - Япония - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: С. Бенц - 1 (бол., Рюэгг, Л. Бенц), 30:19 - 1:0. С. Бенц - 2 (бол., Майер), 33:10 - 2:0. Мюллер - 5, 44:27 - 3:0. Кубо - 1 (Хори, Х. Токо), 47:33 - 3:1.
Вратари: Шеллинг - Н. Фудзимото (56:14).
Штраф: 10 - 8.
Броски: 18 (1+13+4) - 38 (7+11+20).
Судьи: Гран, Хове.
12 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
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