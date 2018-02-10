Женская сборная Швеции обыграла Японию на Олимпиаде

Женская сборная Швеции в групповом турнире Олимпиада обыграла команду Японии со счетом 2:1. Победную шайбу забросила Сара Яльмарссон.

В следующем матче 12 февраля Швеция сыграют с объединенной командой Кореи, а Япония встретится со Швейцарией.

Олимпиада-2018

Хоккей

Женщины

Группа В

Япония - Швеция - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Раск - 1 (Кюллер, Карлссон), 2:21 - 0:1. Укита - 1 (Кубо), 36:52 - 1:1. Хьялмарссон - 1 (Грам), 41:53 - 1:2.

Вратари: Н. Фудзимото (59:12) - Гран.

Броски: 31 (9+11+11) - 26 (8+9+9)

Штраф: 2 - 8.

Судьи: Гуай, Школа.

10 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018