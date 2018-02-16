Женская сборная России отменила тренировку и пошла на хоккей, чтобы разгрузить голову

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков сообщил, что команда отменила тренировку в пятницу и пошла на матч мужской сборной, чтобы "разгрузить голову".

Женская сборная России в субботу проведет четвертьфинальный матч Олимпиады в Пхенчхане против команды Швейцарии. На групповом этапе россиянки проиграли все три матча с общим счетом 1:15. Сегодня команда посетила матч мужской хоккейной сборной против команды Словении.

– Отменили тренировку и решили увезти команду на хоккей, чтобы разгрузить девчонкам голову. Тяжелые три игры в группе были, неудачно их провели, – цитирует "Р-Спорт" Чистякова. – Сегодня утром видеопросмотр провели, разобрали допущенные ошибки, поговорили немножко, как дальше нам двигаться, и поехали на хоккей. Изменения точечные будут в составе на четвертьфинал, но это уже завтра узнаете.

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