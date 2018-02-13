Женская сборная России крупно проиграла США

Женская сборная России крупно проиграла команде США в групповом турнире Олимпиаде в Пхенчхане со счетом 0:5. Голы забили Жослин Ламуре (дубль), Кейси Беллами, Джиджи Марвин и Ханна Брандт.

В первой игре на Играх россиянки потерпели поражение от Канады (0:5). Сборная США и Канады обеспечили себе место в полуфинале олимпийских соревнований.

Россия сыграет в четвертьфинале со Швейцарией или Швецией, которые гарантировали себе первые два места в группе B.

5 февраля сборная России сыграет за третье место в группе А со сборной Финляндии.

Хоккей

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

США - Россия - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Беллами - 1 (Дж. Ламуре, Марвин), 8:02 - 1:0. Дж. Ламуре - 1 (М. Ламуре), 31:46 - 2:0. Дж. Ламуре - 2, 31:52 - 3:0. Марвин - 1 (Пелки, Дагган), 34:38 - 4:0. Брандт - 1 (Камеранези, Келлер), 58:23 - 5:0.

Вратари: Хенсли - Тараканова (Морозова, 34:38).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 50 (7+24+19) - 13 (2+7+4).

Судьи: Ариано Лорти, Гран.

13 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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