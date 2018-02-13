Женская сборная России крупно проиграла США

Женская сборная России крупно проиграла команде США в групповом турнире Олимпиаде в Пхенчхане со счетом 0:5. Голы забили Жослин Ламуре (дубль), Кейси Беллами, Джиджи Марвин и Ханна Брандт.
В первой игре на Играх россиянки потерпели поражение от Канады (0:5). Сборная США и Канады обеспечили себе место в полуфинале олимпийских соревнований.
Россия сыграет в четвертьфинале со Швейцарией или Швецией, которые гарантировали себе первые два места в группе B.
5 февраля сборная России сыграет за третье место в группе А со сборной Финляндии.
Хоккей
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
США - Россия - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Беллами - 1 (Дж. Ламуре, Марвин), 8:02 - 1:0. Дж. Ламуре - 1 (М. Ламуре), 31:46 - 2:0. Дж. Ламуре - 2, 31:52 - 3:0. Марвин - 1 (Пелки, Дагган), 34:38 - 4:0. Брандт - 1 (Камеранези, Келлер), 58:23 - 5:0.
Вратари: Хенсли - Тараканова (Морозова, 34:38).
Штраф: 2 - 6.
Броски: 50 (7+24+19) - 13 (2+7+4).
Судьи: Ариано Лорти, Гран.
13 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:15
igogohruhru
Молодцы девчонки! Свою норму знают.
21:57 13 февраля
nailsh78
боролись старались - болеть будем все равно )
19:48 13 февраля
Michl
Получить два гола за 6 секунд - это мастерство :)
19:41 13 февраля
SV13
Наш любимый счет... ))
19:08 13 февраля
shpasic
вот так неожиданность. ну, хоть не 0:7.
18:43 13 февраля
max14195
Стабильность - признак мастерства.
18:21 13 февраля
Sinaron
Скакуасов-то развелось в комментариях. Болезные, о ваших спортсменах вообще никаких новостей нет. Они по бедности вообще не поехали?
17:47 13 февраля
ярус73
Парни отомстите пиндосам и кэнакам за наших девчёнок
17:36 13 февраля
Xen1um
ОАР-овцы -- гоу хоум, а неувязок после этого оставил свой ватный комментарий.
17:34 13 февраля
ярус73
Т.Бах проверяй на допинг Канадцев и Америкосов.Полюбому что то жрут,судя по тому как их девочки постоянно в движении без передыху,даже в конце игры скорости не теряют.
17:32 13 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Солидно, медленно и печально пиндосски ватниц даже не отттибидохали, а просто изнахратили....
17:26 13 февраля
джoн
чмока-чудак
17:25 13 февраля
Бней Иегуда
Какая боль, какая боль...))
17:24 13 февраля