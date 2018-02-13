17:19 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Женская сборная России крупно проиграла США

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Женская сборная России крупно проиграла команде США в групповом турнире Олимпиаде в Пхенчхане со счетом 0:5. Голы забили Жослин Ламуре (дубль), Кейси Беллами, Джиджи Марвин и Ханна Брандт.

В первой игре на Играх россиянки потерпели поражение от Канады (0:5). Сборная США и Канады обеспечили себе место в полуфинале олимпийских соревнований.

Россия сыграет в четвертьфинале со Швейцарией или Швецией, которые гарантировали себе первые два места в группе B. 

5 февраля сборная России сыграет за третье место в группе А со сборной Финляндии.

Хоккей

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

США - Россия - 5:0  (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Беллами - 1 (Дж. Ламуре, Марвин), 8:02 - 1:0. Дж. Ламуре - 1 (М. Ламуре), 31:46 - 2:0. Дж. Ламуре - 2, 31:52 - 3:0. Марвин - 1 (Пелки, Дагган), 34:38 - 4:0. Брандт - 1 (Камеранези, Келлер), 58:23 - 5:0.

Вратари: Хенсли - Тараканова (Морозова, 34:38).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 50 (7+24+19) - 13 (2+7+4).

Судьи: Ариано Лорти, Гран.

13 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
 Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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d6y954bgyxri

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

00:15

igogohruhru

Молодцы девчонки! Свою норму знают.

21:57 13 февраля

nailsh78

боролись старались - болеть будем все равно )

19:48 13 февраля

Michl

Получить два гола за 6 секунд - это мастерство :)

19:41 13 февраля

SV13

Наш любимый счет... ))

19:08 13 февраля

shpasic

вот так неожиданность. ну, хоть не 0:7.

18:43 13 февраля

max14195

Стабильность - признак мастерства.

18:21 13 февраля

Sinaron

Скакуасов-то развелось в комментариях. Болезные, о ваших спортсменах вообще никаких новостей нет. Они по бедности вообще не поехали?

17:47 13 февраля

ярус73

Парни отомстите пиндосам и кэнакам за наших девчёнок

17:36 13 февраля

Xen1um

ОАР-овцы -- гоу хоум, а неувязок после этого оставил свой ватный комментарий.

17:34 13 февраля

ярус73

Т.Бах проверяй на допинг Канадцев и Америкосов.Полюбому что то жрут,судя по тому как их девочки постоянно в движении без передыху,даже в конце игры скорости не теряют.

17:32 13 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

Солидно, медленно и печально пиндосски ватниц даже не отттибидохали, а просто изнахратили....

17:26 13 февраля

джoн

чмока-чудак

17:25 13 февраля

Бней Иегуда

Какая боль, какая боль...))

17:24 13 февраля

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