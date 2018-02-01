Женская сборная не будет вносить изменения в состав на Олимпиаде после решения CAS

Федерация хоккея России (ФХР) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично удовлетворил иски российских хоккеисток Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок. Вместо пожизненного отстранения от соревнований спортсменки пропустят только Олимпиаду в Пхенчхане.

Хоккеистки Екатерина Лебедева, Татьяна Бурина, Екатерина Пашкевич, Анна Щукина и Екатерина Смоленцева полностью оправданы, санкции в отношении наших спортсменок аннулированы.

При этом изменения в состав женской сборной тренерским штабом вноситься не будут. Команда сформирована и находится на сборах в Хабаровске. 4 февраля они вылетают в Корею, где 6 февраля проведут товарищеский матч со сборной Швеции. 11 февраля наша женская сборная сыграет первую игру на Олимпиаде против Канады.