13:09 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

"Зенит" поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде и вылетел в Италию

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Пресс-служба футбольного "Зенита" поздравила сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче россияне обыграли Германию (4:3 ОТ). Питерский клуб также сообщил, что вылетел в Италию на четвертый зимний сбор.

"Доброе хоккейное утро, сине-бело-голубые! Сборную России – с отличной победой! А мы летим в Рим на уже четвертые тренировочные сборы. Тренируемся до 1 марта, третьего играем на стадионе "Санкт-Петербург" с "Амкаром", - говорится в сообщении "Зенита".

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Есть мнение...

Вылетел в Италию на дачу Манчини.

14:32

Thomas_Boy_

Сезон еще не закончился, а "Зенит" уже вылетел... Правда, пока только в Италию. Ну так ведь и сезон еще не закончился.)

14:07

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