"Зенит" поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде и вылетел в Италию

Пресс-служба футбольного "Зенита" поздравила сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче россияне обыграли Германию (4:3 ОТ). Питерский клуб также сообщил, что вылетел в Италию на четвертый зимний сбор.

"Доброе хоккейное утро, сине-бело-голубые! Сборную России – с отличной победой! А мы летим в Рим на уже четвертые тренировочные сборы. Тренируемся до 1 марта, третьего играем на стадионе "Санкт-Петербург" с "Амкаром", - говорится в сообщении "Зенита".

Доброе [хоккейное] утро, сине-бело-голубые! Сборную России – с отличной победой!



А мы ✈️ в Рим на уже четвертые #ГазпромТренировочныеСборы. Тренируемся до 1 марта, 3-го играем на @spb_stadium с @fc_amkar. pic.twitter.com/cHpVyoYf0S – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 февраля 2018 г.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018