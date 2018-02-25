"Зенит" поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде и вылетел в Италию

Пресс-служба футбольного "Зенита" поздравила сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче россияне обыграли Германию (4:3 ОТ). Питерский клуб также сообщил, что вылетел в Италию на четвертый зимний сбор.
"Доброе хоккейное утро, сине-бело-голубые! Сборную России – с отличной победой! А мы летим в Рим на уже четвертые тренировочные сборы. Тренируемся до 1 марта, третьего играем на стадионе "Санкт-Петербург" с "Амкаром", - говорится в сообщении "Зенита".
Доброе [хоккейное] утро, сине-бело-голубые! Сборную России – с отличной победой!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 февраля 2018 г.
А мы ✈️ в Рим на уже четвертые #ГазпромТренировочныеСборы. Тренируемся до 1 марта, 3-го играем на @spb_stadium с @fc_amkar. pic.twitter.com/cHpVyoYf0S
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Есть мнение...
Вылетел в Италию на дачу Манчини.
14:32
Thomas_Boy_
Сезон еще не закончился, а "Зенит" уже вылетел... Правда, пока только в Италию. Ну так ведь и сезон еще не закончился.)
14:07