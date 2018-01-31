12:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Загадка сайта Олимпиады: хоккейная сборная - с флагом России и без Дацюка

Игорь Шестеркин. Фото pyeongchang2018.com Заявка хоккейной сборной OAR. Фото pyeongchang2018.com Заявка хоккейной сборной OAR. Фото pyeongchang2018.com Заявка хоккейной сборной OAR. Фото pyeongchang2018.com Никита Гусев. Фото pyeongchang2018.com Кирилл Капризов. Фото pyeongchang2018.com Илья Ковальчук. Фото pyeongchang2018.com Никита Нестеров. Фото pyeongchang2018.com Вячеслав Войнов. Фото pyeongchang2018.com
Игорь Шестеркин. Фото pyeongchang2018.com
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Профили нескольких игроков сборной России на официальном сайте Олимпиады-2018 содержат фотографии в экипировке с российским флагом.

 
МОК подготовил семь правил поведения для олимпийских атлетов из России.Больше не спорт. Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде

Демонстрация национальных символов представителями делегации Олимпийских атлетов из России, напомним, запрещена правилами МОК и распространяется на публичное и интернет-пространство (в том числе соцсети спортсменов).

Флаг России на форме на сайте Игр в Пхенчхане можно увидеть на странице команды на фотографиях Александра Барабанова, Игоря Шестеркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.

Остальные игроки изображены в форме клубов, причем некоторые - своих бывших команд. Например, столичный армеец Кирилл Капризов все еще "представляет" уфимский "Салават Юлаев", его одноклубник Никита Нестеров на фото в свитере с лого НХЛ, а питерский армеец Илья Каблуков - мытищинского "Атланта".

Отметим, что в составе национальной команды, видимо, из-за технической ошибки отсутствует Павел Дацюк.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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it-man

Не удивлюсь, если выяснится, что Дацюка "пригласили по ошибке", и его не будет на олимпиаде. Также, пятерых, фото которых опубликованы с различимой символикой (Российским флагом), также "отцепят" от состава. Нарушили же запрет...

13:42

Тропическая гемангиома Мовсисяна

в подобные моменты журналистам иногда лучше промолчать, чем трезвонить на весь мир))) кроме того, неужели трансы тоже на олимпиаде выступают, зачем пол указывать)))

12:54