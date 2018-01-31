Загадка сайта Олимпиады: хоккейная сборная - с флагом России и без Дацюка

Профили нескольких игроков сборной России на официальном сайте Олимпиады-2018 содержат фотографии в экипировке с российским флагом.
Демонстрация национальных символов представителями делегации Олимпийских атлетов из России, напомним, запрещена правилами МОК и распространяется на публичное и интернет-пространство (в том числе соцсети спортсменов).
Флаг России на форме на сайте Игр в Пхенчхане можно увидеть на странице команды на фотографиях Александра Барабанова, Игоря Шестеркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.
Остальные игроки изображены в форме клубов, причем некоторые - своих бывших команд. Например, столичный армеец Кирилл Капризов все еще "представляет" уфимский "Салават Юлаев", его одноклубник Никита Нестеров на фото в свитере с лого НХЛ, а питерский армеец Илья Каблуков - мытищинского "Атланта".
Отметим, что в составе национальной команды, видимо, из-за технической ошибки отсутствует Павел Дацюк.
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- Сборная России (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Илья Каблуков
- Сергей Калинин
- Никита Нестеров
- Вячеслав Войнов
- Игорь Шестеркин
- Илья Сорокин
- Александр Барабанов
- Кирилл Капризов
it-man
Не удивлюсь, если выяснится, что Дацюка "пригласили по ошибке", и его не будет на олимпиаде. Также, пятерых, фото которых опубликованы с различимой символикой (Российским флагом), также "отцепят" от состава. Нарушили же запрет...
13:42
Тропическая гемангиома Мовсисяна
в подобные моменты журналистам иногда лучше промолчать, чем трезвонить на весь мир))) кроме того, неужели трансы тоже на олимпиаде выступают, зачем пол указывать)))
12:54