Загадка сайта Олимпиады: хоккейная сборная - с флагом России и без Дацюка

Профили нескольких игроков сборной России на официальном сайте Олимпиады-2018 содержат фотографии в экипировке с российским флагом.

Демонстрация национальных символов представителями делегации Олимпийских атлетов из России, напомним, запрещена правилами МОК и распространяется на публичное и интернет-пространство (в том числе соцсети спортсменов).

Флаг России на форме на сайте Игр в Пхенчхане можно увидеть на странице команды на фотографиях Александра Барабанова, Игоря Шестеркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.

Остальные игроки изображены в форме клубов, причем некоторые - своих бывших команд. Например, столичный армеец Кирилл Капризов все еще "представляет" уфимский "Салават Юлаев", его одноклубник Никита Нестеров на фото в свитере с лого НХЛ, а питерский армеец Илья Каблуков - мытищинского "Атланта".

Отметим, что в составе национальной команды, видимо, из-за технической ошибки отсутствует Павел Дацюк.